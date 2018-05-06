الخارجية الليبية تبحث إمكانية عودة السفارة الكندية للعمل

2018/05/06 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد الأربد، بأن وزير الخارجية محمد سيالة، قد تباحث أمس السبت 5مايو/ أيار، مع وزيرة خارجية كندا، إمكانية استئناف عمل السفارة الكندية وعودتها للعمل مجددا في ليبيا، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا خلال لقائهما تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة.

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