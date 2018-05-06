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ترامب يناقش مع ماي نزع نووي كوريا الشمالية وملف إيران
2018/05/06 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ناقش القضايا التجارية، ونزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، والملف النووي الإيراني، والزيارة إلى بريطانيا.

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