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🔴 هاينكس مُعلقاً على تصرفات ليفاندوفسكي: الأمر ليس مضحك
2018/05/06 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – علّق المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، يوب هاينكس على تصرف لاعب فريقه، روبيرت ليفاندوفسكي الذي خرج من الملعب غاضباً إثر تغييره في مباراة الأمس أمام ، حيث قال هاينكس :”أعلم أن الهدافيين أنانين، وربما كان يسعى لتصدر قائمة الحذاء الذهبي، ولكن الأمر برمته ليس مضحك فأنا المدرب هنا”.

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