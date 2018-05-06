طرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارة

2018/05/06 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إحدى سائقيها عن العمل بعد أن قام بطرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارته، مبررًا موقفه بأن الدبلوماسي تحدث العبرية.

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