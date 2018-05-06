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طرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارة
2018/05/06 | 04:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوقفت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية إحدى سائقيها عن العمل بعد أن قام بطرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارته، مبررًا موقفه بأن الدبلوماسي تحدث العبرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرد دبلوماسي إسرائيلي من سيارة "أوبر" لتحدثه العبرية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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