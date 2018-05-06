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🔴 بيرنلي يفلعها للمرة الأولى في تاريخه
2018/05/06 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نجح نادي بيرنلي في حجز مقعد بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي يضمن له المنافسة على لقب أوروبي الموسم المقبل، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1960/61.

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