زكي رضا - السيّد السيستاني على مسافة واحدة من الخوش ولد والموخوش ولد!!!

2018/05/06 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا أخيرا وبعد ترقّب كبير من الشارع العراقي لآخر خطبة جمعة قبل الأنتخابات البرلمانية والتي ستجري بعد أيّام قلائل، تلك التّي شدّت اليها أبناء شعبنا التوّاقين للخلاص من فساد الطغمة الحاكمة بالخضراء من جهة، ومن أصحاب الأوهام الكبيرة من "ساسة ومثقفين" في أن يتّخذ السيّد السيستاني موقفا صريحا من الفاسدين من جهة أخرى.تمخّض جبل السيّد السيستاني الكبير عن فأر لا يُرى حتى من خلال تلسكوب هابل الفضائي، ليتبخر ح......

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