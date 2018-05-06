دوري أبطال آسيا | تذاكر وموعد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن ذهاب دور الـ16

2018/05/06 | 05:10

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تنطلق مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم 7 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 20 شعبان 1439 هجرياً، وكما هو معتاد سيشهد هذا الدور مواجهاتٍ عربيةٍ قوية.

سيُفتتح ثمن النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين الجزيرة وبيرسبوليس على استاد محمد بن زايد، وسيسعى العنكبوت إنهاء الأمور مبكراً بالانتصار على الجيش الأحمر، لكن الأمر لن يكون سهلاً على الأبيض فبيروزي هو واحداً من أقوى الفرق في القارة الصفراء.



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ستكون المباراة الثانية ديربي خليجي عربي بين السد والأهلي، وسيحتضنها استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ووصل الراقي لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما تأهل عيال الذيب لهذا الدور بعد أن جاءوا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

لن يكون هذا الديربي العربي الوحيد في ثمن النهائي، ففي اليوم التالي سيقابل العين الدحيل على استاد هزاع بن زايد، وسيسعى البنفسجي في هذا اللقاء لإلحاق الفوز الأول بالليث في المسابقة هذا الموسم، فيما لن يرضى الطوفان إلا بإغراق الفريق الإماراتي والعودة منتصراً للاقتراب من ربع النهائي.

وفي هذا التقرير سنستعرض لكم موعد مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والقنوات الناقلة وأبرز الغائبين وأهم الأرقام..

موعد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الجزيرة - بيرسبوليس استاد محمد بن زايد الإثنين 7 مايو 2018 ميلادياً، 21 شعبان 1439 هجرياً، 18:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت الإمارات هيرويوكي كيمورا beIN SPORTS HD 3 السد - الأهلي استاد جاسم بن حمد الإثنين 7 مايو 2018 ميلادياً، 21 شعبان 1439 هجرياً، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الإمارات كريس بيث beIN SPORTS HD 2 بوريرام يونايتد - جيونبوك هيونداي قلعة ثاندر الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً، 22 شعبان 1439 هجرياً، 14:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت الإمارات خميس المري beIN SPORTS HD 2 تيانجين كوانجيان - جوانجزهو استاد تيانجين الأوليمبي الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً، 22 شعبان 1439 هجرياً، 14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الإمارات فالنتين كوفالينكو ذوب آهن - استقلال طهران استاد فولاذ شهر الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً، 22 شعبان 1439 هجرياً، 17:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت الإمارات جومبي ليدا beIN SPORTS HD 2 العين - الدحيل استاد هزاع بن زايد الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً، 22 شعبان 1439 هجرياً، 19:10 بتوقيت قطر، 20:10 بتوقيت الإمارات هيتيكامكانامج بيريرا beIN SPORTS HD 1 كاشيما آنتلرز - شنجهاي استاد كاشيما الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، 23 شعبان 1439 هجرياً، 13:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت الإمارات إيجيز تانتاشيف أولسان هيونداي - سوون سامسونج

استاد أولسون مونسو الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، 23 شعبان 1439 هجرياً، 14:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت الإمارات مهند قاسم ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السد ضد الأهلي؟لا توجد طريقة موحدة لبيع تذاكر جميع مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، فهذه المسألة يتركها الاتحاد القاري والمحلي للفريق المنظم.

الزعيم يطرح تذاكر مباراة الاهلي السعودي ويعلن أسعارها#السد#قطرhttps://t.co/ULRvO7ym44 pic.twitter.com/bVUQS90GwT

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) May 5, 2018كيف أحصل على تذكرة مباراة السد ضد الأهلي؟طرح فريق السد تذاكر مباراته ضد الأهلي يوم السبت الماضي، وخصص منافذ بيع في مقر النادي لبيعها على فترتين يومياً، الأولى من الساعة 9 إلى 12 صباحاً بتوقيت الدوحة، والثانية تبدأ الساعة الرابعة مساءً وتنتهي في الثامنة مساءً.

إذا فاتك الحصول على بطاقة حضورك الخاصة من مقر عيال الذيب لا تقلق، فيمكنك التوجه إلى استاد جاسم بن حمد يوم المباراة وشراء تذكرتك ثم الدخول إلى الملعب مباشرةً لحضور المواجهة المنتظرة.

المكان الموعد مقر نادي السد من 9 إلى 12 صباحاً، ومن 4 إلى 8 مساءً استاد جاسم بن حمد يوم المباراة ما هي فئات وأسعار تذاكر مباراة السد ضد الأهلي؟حددت اللجنة المنظمة أكثر من فئة لمتابعة لقاء السد ضد الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا من استاد جاسم بن حمد، وبالطبع تفاوتت الأسعار بين كل درجة وأخرى.

إذا أردت متابعة اللقاء من المنصة فسيتطلب ذلك أن تدفع 200 ريال قطري، ولن يكلفك مشاهدة المواجهة من المدرجات المتواجدة على يمين ويسار المقصورة إلا 50 ريال فقط، أما سعر الفئة الثانية المقابلة للمقصورة فهي الأرخص سعراً، فحصول على مقعد فيها يتكلف 10 ريالاتٍ فقط.

الدرجة السعر المنصة 200 ريال قطري يمين ويسار المقصورة 50 ريال قطري الفئة الثانية المقابلة للمقصورة 10 ريال قطري ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين ضد الدحيل؟طرحت اللجنة المنظمة لمباراة العين ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا تذاكر الحضور يوم السبت الماضي، ويتتمكن من شرائها بأكثر من طريقة.

كيف أحصل على تذكرة مباراة العين ضد الدحيل؟يمكنك الحصول على تذكرتك الخاصة بلقاء العين والدحيب بإحدى طريقتين، الأولى التوجه لاستاد هزاع بن زايد بين الساعة الرابعة عصراً والتاسعة مساءً، والثانية أن تشتري تذكرتك عن طريق الإنترنت.

تذاكر مباراة العين في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2018 متوفرة للبيع عبر الرابط: https://t.co/m0J5gPXa0p #نادي_العين pic.twitter.com/FzIL4HolFV

— Al Ain FC (@alainfcae) ٥ مايو ٢٠١٨خصصت اللجنة المنظمة موقعاً ألكترونياً يمكنك حجز تذكرتك من عليها، وعند الدخول عليه ستجد فئات المقاعد بأسعارها المختلفة.

طرق شراء تذكرة مباراة العين ضد الدحيل: المكان الموعد استاد هزاع بن زايد من الساعة 4 إلى 9 مساءً عن طريق الإنترنت حتى نفاذ التذاكر ما هي فئات وأسعار تذاكر مباراة العين ضد الدحيل؟حددت اللجنة المنظمة أكثر من فئة لمتابعة لقاء العين والدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وحددت لكل فئة منهم سعراً ومكاناً داخل الملعب.

تبدأ أسعار تذاكر متابعة اللقاء في استاد هزاع بن زايد من 10.50 درهم حتى 420 درهماً إماراتي، وسنستعرضهم لكم في الجدول التالي:

الدرجة السعر استراحة كرة القدم الشمالية 420 درهم استراحة كرة القدم الجنوبية 420 درهم استراحة النادي الشمالية 367.50 درهم استراحة النادي الجنوبية 367.50 درهم شرفة شمالية 210 درهم شرفة جنوبية 210 درهم الدرجة الممتازة 131.25 درهم الدرجة العامة 1 52.50 درهم الدرجة العامة 2 21 درهم الدرجة العامة 3 10.50 درهم منطقة النساء 10.50 درهم منطقة العائلات 10.50 درهم منطقة الفريق الضيف "الدحيل" 36.75 درهم أبرز الغائبين عن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للإصابة للإيقاف يوغرطة حمرون - السد بيدرو ميجيل - السد علي أسد - السد لا يوجد يوسف المساكني - الدحيل لا يوجد

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