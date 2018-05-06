وزير خارجية بريطانيا يناقش مع نائب الرئيس الأمريكي ثلاث قضايا

2018/05/06 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا أن وزير خارجيتها بوريس جونسون سيسافر إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

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