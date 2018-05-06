2018/05/06 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل إلى فنزويلا رئيس بنك "بانيسكو"، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، بعد أن تم احتجاز إدارته، والذي وضعت الدولة إدارة خارجية له.

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