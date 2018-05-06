الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
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رئيس
2018/05/06 | 05:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل إلى فنزويلا رئيس بنك "بانيسكو"، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، بعد أن تم احتجاز إدارته، والذي وضعت الدولة إدارة خارجية له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس "بانيسكو" يصل كاراكاس عقب سيطرة السلطات الفنزويلية على المصرف) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس "بانيسكو" يصل كاراكاس عقب سيطرة السلطات الفنزويلية على المصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


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