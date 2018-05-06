نجم برشلونة السابق : الكلاسيكو سيكون معقد

2018/05/06 | 06:11

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هاي كورة – يري ادميلسون لاعب برشلونة السابق، إن مباراة الكلاسيكو المقرر لها مساء اليوم الأحد بين العملاقين برشلونة وريال مدريد ستكون معقدة ،وستمثل تحدي كبير للاعبي الفريقين، خاصة في ظل سعي الفريق الكتالوني للحفاظ على سلسلة انتصاراته في الليجا بالموسم الجاري، قائلا : ” برشلونة كان الأفضل في الدوري من جميع منافسيه”.

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