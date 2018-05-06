الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


نجم برشلونة السابق : الكلاسيكو سيكون معقد
2018/05/06 | 06:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يري ادميلسون لاعب برشلونة السابق، إن مباراة الكلاسيكو المقرر لها مساء اليوم الأحد بين العملاقين برشلونة وريال مدريد ستكون معقدة ،وستمثل تحدي كبير للاعبي الفريقين، خاصة في ظل سعي الفريق الكتالوني للحفاظ على سلسلة انتصاراته في الليجا بالموسم الجاري، قائلا : ” برشلونة كان الأفضل في الدوري من جميع منافسيه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم برشلونة السابق : الكلاسيكو سيكون معقد) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم برشلونة السابق : الكلاسيكو سيكون معقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ محكمة أمريكية ترفض تأجيل الجلسة حول "تدخل روسيا"
⋙ اللقطات الأولى لأصغر أفراد الأسرة المالكة البريطانية (صور)
⋙ #صديق عبد الهادي - مئتا عام على ميلاد المفكر كارل ماركس
⋙ رئيس "بانيسكو" يصل كاراكاس عقب سيطرة السلطات الفنزويلية على المصرف
⋙ وزير خارجية بريطانيا يناقش مع نائب الرئيس الأمريكي ثلاث قضايا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| المشهداني لـ«الغد»: هناك من يستغل آلام العراقيين ويثير عاطفتهم لحصد أصواتهم الانتخابية
⋙ 🔴 بالفيديو.. بونوتشي يتفاعل مع متحدي الإعاقة
⋙ بالصور والفيديو.. افتتاح ملعب النجف الدولي
الأكثر شيوعا