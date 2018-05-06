صديق عبد الهادي - مئتا عام على ميلاد المفكر كارل ماركس

2018/05/06 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي مئتا عام على ميلادالمفكر كارل ماركس، صديق عبد الهادي [email protected] (1)في هذا اليوم، الخامس من مايو، تطل الذكرى المئتان لميلاد المفكر "كارل ماركس".وهي ذكرى تحمل لكل مفكر وكاتب حر قيمة ذات معنيين، معناها الأول يكمن في الوقوف على حقيقة ان بروز كارل ماركس في مجرى تطور الفكر كان بروزاً ......

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