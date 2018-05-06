اللقطات الأولى لأصغر أفراد الأسرة المالكة البريطانية (صور)

2018/05/06 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الأسرة المالكة البريطانية، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، اللقطات الرسمية الأولى للأمير لويس الذي ولد قبل أيام قليلة، لوالديه الأميرين ويليام وكيت ميدلتون.

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