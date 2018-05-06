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محكمة أمريكية ترفض تأجيل الجلسة حول
2018/05/06 | 06:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفضت محكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة للمدعي الخاص روبرت مولر، تأجيل الجلسة المقررة في 9 أيار/مايو، حول قضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية في 2016، حسب مواد المحكمة.

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