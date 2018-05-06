بورتو بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ28

2018/05/06 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج فريق بورتو، بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الثامنة والعشرين قبل أن يلعب مباراة الجولة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

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