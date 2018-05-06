أقارب السناتور ماكين يرفضون حضور ترامب الجنازة

2018/05/06 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ أقارب السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي يعاني من سرطان الدماغ، البيت الأبيض، أنهم لا يريدون رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجنازة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" .

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