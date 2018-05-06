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ليشتشتاينر يعلن رحيله عن يوفنتوس
2018/05/06 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعلن السويسري ستيفان ليشتشتاينر الظهير اليمن لفريق يوفنتوس الإيطالى الرحيل عن صفوف البيانكونيري عقب نهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده.

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