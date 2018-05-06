اعتقال عنصر تابع لزمرة المنافقين في مدينة مشهد (شمال شرق)

2018/05/06 | 07:32

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واعلن حسن حیدری الیوم الاحد فی حدیث لمراسل ارنا، ان المعتقل و بالتزامن مع یوم العمال و اسبوع تكریم المعلمین كان ینوی التسلل إلی عدد من الاتحادات النقابیة و القیام بالفوضی و زعزعة الامن.واوضح ان قوات الدائرة العامة لوزارة الامن تمكنت من اعتقال هذا العنصر البالغ من عمره 37 عاما واضاف انه كان مطلوبا منذ فترة بسبب علاقاته مع زمرة المنافقین الارهابیة و تم اعتقاله بامر قضائی و بعد جمع معلومات حول ما كان یقوم به.إنتهی**1110** 1837

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