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المفوضية تضاعف أعداد المراقبين لضمان نزاهة الانتخابات
2018/05/06 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات, مضاعفة أعداد المراقبين المحليين والدوليين، وعدتهم ركيزة أساسية في ضمان نزاهة الاقتراع، في حين أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحصين محطات الاقتراع بنحو لا يغير إرادة الناخب.

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