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بدء عملية الاقتراع في أول انتخابات برلمانية لبنانية منذ 9 سنوات
2018/05/06 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

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