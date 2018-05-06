2018/05/06 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيجي حديد تعتذر عن «وجهها الأسود»اعتذرت عارضة الأزياء جيجي حديد عن طلتها الجديدة التي استُخدمت فيها مستحضرات تجميل شديدة السمرة على غلاف مجلة «فوغ إيطاليا».وقال معجبو حديد إنهم «لم يتعرفوا إليها»، وإنها باستخدام مستحضرات التجميل القاتمة الألوان على وجهها وبشرتها، بدت كما لو أنها قد طلت وجهها بالسواد للتظاهر بأنها من أصول عرقية أفريقية.وتبدو حديد في الصور التي التقطها المصور ستيفن كلاين ببشرة سمراء في شكل واضح يحتضنها عارض الأزياء جاستن مارتن.وفي منشور على «انستغرام» قالت العارضة التي تبلغ 23 سنة، إنها تتفهم اعتراضات معجبيها.وكانت جيجي قد شاركت صورة على «انستغرام» بعد نهاية جلسة تصوير لـ «فوغ إيطاليا» يوم 3 نيسان (أبريل) وهي ما زالت بلون البشرة الذي ظهرت به في الجلسة وقالت: «يمكنكم رؤية إلى أي مدى كست السمرة بشرتي».وقالت لمتابعيها إنها لا تتمتع بالكثير من السيطرة على الرؤية الإبداعية لجلسة لتصوير أو على «أي تغيير يطرأ على الصور لاحقاً».وأضافت: «أرجو أن تعلموا أن الأمور ستختلف إذا كانت سلطتي على الموقف مختلفة.بغض النظر عن كل ذلك، أرجو الاعتذار لإنها لم تكن نيتي على الإطلاق أن أهون من قلقكم أو أن استحوذ على الفرصة من أي شخص».وكانت العارضة قد شاركت صور غلاف «فوغ إيطاليا» مع متابعيها على «انستغرام» الذين يبلغ عددهم 40 مليوناً.وبعدها، علق بعضهم إن مظهرها يبدو مختلفاً بدرجة كبيرة.وقال أحد معجبيها: «لا تشبهين نفسك على الإطلاق».وقال آخر: «هل هذه جيجي؟ لقد عدلتم صورتها بفوتوشوب لتبدو كما لو كانت شخصاً آخر تماماً».

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