مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من السلف

2018/05/06 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم صرف الدفعة الثانية من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 418 متقاعد.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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