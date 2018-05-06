الصينية ليانغ تحطم الرقم القياسي لسباق 50 كيلومترا

2018/05/06 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصينية ليانغ تحطم الرقم القياسي لسباق 50 كيلومتراحطمت الصينية ليانغ روي الرقم القياسي لسباق 50 كيلومترا أمس (السبت) وبفارق أكثر من دقيقة واحدة عن الرقم السابق في مشاركتها الأولى في هذا السباق ببطولة العالم للمشي في بلادها.وأنهت المتسابقة البالغ عمرها 23 عاما، والتي ستنال 50 ألف دولار بمجرد اعتماد النتيجة، السباق في أربع ساعات وأربع دقائق و35 ثانية لتصعد أعلى منصة التتويج وتحصد الميدالية الذهبية، وكان الرقم القياسي السابق من نصيب إنيس هنريكيس وسجلته في لندن العام الماضي وبلغ أربع ساعات وخمس دقائق و56 ثانية، ونالت هنريكيس آنذاك أول ميدالية ذهبية في هذا السباق ببطولة العالم لألعاب القوى بعد إضافة سباق السيدات لجدول المسابقات، وخرجت المتسابقة البرتغالية بطلة العالم من السباق قبل مرور 30 كيلومترا من البداية لتستغل ليانغ الفرصة وتحتل المركز الأول.

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