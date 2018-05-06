إحباط عملية تسلل عناصر داعش عبر الحدود السورية

2018/05/06 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط عملية تسلل عناصر "داعش" عبر الحدود السورية06 May,2018أحبط الحشد الشعبي، يوم السبت، تسللا لعناصر تنظيم "داعش" في معبر تل صفوك الحدودي بين العراق وسورياالقبض على مطلوب داعشي في الموصلوذكر الحشد في بيان أن عناصر أمنية أفشلت عملية تسلل لعناصر "داعش" في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا.وأضاف أن عناصر التنظيم حاولوا استغلال سوء الأوضاع المناخية وهطول الأمطار في المنطقة.إلى ذلك، دكت مدفعية الحشد الشعبي، مساء السبت، تجمعات لتنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.ونشر الحشد في موقعه الرسمي خبرا يفيد بأن مدفعية اللواء 28 دكت، تجمعات لتنظيم "داعش" في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية.

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