الصحة: العراق سيصبح جزءا من المنظومة الصحية العالمية خلال 2018

2018/05/06 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن اعداد خطة للعام الحالي تخص التعاون الدولي بالمجالات الصحية والطبية، مؤكدة أن العراق سيصبح جزءا من المنظومة الصحية العالمية خلال العام الحالي.

وقالت مديرة قسم الصحة الدولية في الوزارة كريمة الفتلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/، إن “لدى القسم تنسيقا مشتركا مع الدوائر والمؤسسات الصحية في دول العالم لوضع آليات وخطط لعلاقات الوزارة دوليا”، منوهة بأن “البلاد تمر حاليا بمرحلة انفتاح مع العالم الخارجي ما يتطلب تنظيم هذه العلاقات مع جميع الجهات العالمية المختصة”.

وأضافت الفتلاوي، أن “منظمات دولية بريطانية تقدمت الى القسم بمشاريع تتضمن تقديم الدعم الصحي والطبي حسب الاحتياجات والاولويات”، مؤكدة أن “العام الحالي، سيشهد جعل البلاد جزءا من المنظومة الصحية العالمية حيث يعتبر ترؤس وفد الوزارة الاجتماعات مع الجانب المصري، اولى مخرجات ذلك”.

واوضحت أن “القسم اعد خطة تتضمن تنسيقا بمجال تدريب الملاكات للحصول على خبرة دولية عالمية تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين”.

واردفت الفتلاوي بأن “الخطة تتضمن ايضا تحقيق صناعة دوائية رصينة بالتعاون مع الشركات العالمية المختصة، لايصال الصناعة الدوائية لمستويات عالمية، علاوة على تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات والاجهزة المتطورة”، مشيرة إلى “تقديم الجانب الكويتي قبل اسبوعين، منحة لانشاء ثلاث عيادات طبية متنقلة ضمن محافظات: صلاح الدين ونينوى والانبار وتضم اجهزة ومستلزمات حديثة”.



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