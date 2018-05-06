الخطوط الجوية تحصل على أعلى درجات السلامة الدولية وتنجز أهم متطلبات رفع الحظر

2018/05/06 | 08:55

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المعلومة/بغداد..

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الأحد، عن حصولها على أعلى الدرجات في تطبيق معايير السلامة الدولية، وفيما أكدت انجازها أهم متطلبات رفع الحظر عنها، أفصحت ارتفاع نسبة الرحلات للنواقل الاجنبية لمطارات البلاد، لتصل الى 71 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير الشركة فريد ميران في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/، إن “نسبة الرحلات الجوية التي نفذتها الطائرات التابعة للخطوط الجوية العراقية بلغت 29 بالمئة منذ بداية العام الحالي، فيما وصلت نسبة الرحلات لشركات الطيران الاجنبية والعربية الى 71 بالمئة خلال المدة ذاتها”.

وأضاف ميران، أن “شركات الطيران الإيرانية تصدرت قائمة الرحلات الجوية، اذ بلغ عدد رحلاتها الواصلة للمطارات العراقية اسبوعيا 105 رحلات ، وتلتها شركات الطيران التركية بـ 58 رحلة، والقطرية بـ 57 رحلة، والاردنية بـ27 والاماراتية بـ 25 رحلة اسبوعيا، فيما تذيلت القائمة شركات الطيران السعودية والمصرية والكويتية وسلطنة عمان، برحلات تراوحت ما بين 14 الى 10 رحلات اسبوعيا”.

واوضح، أن “الشركة حققت العديد من الانجازات في مجال الصيانة وتغيير اجزاء مهمة من طائرات الناقل الوطني والنواقل الاخرى خلال الاشهر الثلاثة الاولى “كانون الاول – شباط – اذار ” للسنة الحالية”، مبينا ان “الملاكات الهندسية والفنية العاملة في شعبة المعامل الميكانيكية قامت بانجاز العديد من اعمال الصيانة على اطارات الطائرات الخاصة بأسطول الشركة، اضافة الى الشركات المحلية والاجنبية الاخرى خلال المدة المذكورة”.

ولفت ميران الى ان “شركة الخطوط الجوية العراقية أنجزت أهم متطلبات رفع الحظر عنها بحسب التقرير الأخير لمكتب “SAFA” “منظمة السلامة العالمية” الذي منح الخطوط الجوية العراقية أعلى الدرجات في تطبيق معايير السلامة الدولية، اذ هبطت نسبة الأخطاء المسجلة هذا الشهر الى 0.04 بعد ان كانت الأخطاء 3.72″.

وأكد ميران أن “الخطوط الجوية العراقية التزمت بأعلى معايير سلامة الطيران ومنافسة الشركات العالمية الرصينة، وتعد هذه الخطوة من اهم خطوات رفع الحظر عن الخطوط الجوية بعد ان اعتمدت مكاتب التدقيق الدولية نسبة 1.2 للشركات الرصينة، ونسبة 2.2 للشركات المشكوك برصانتها في حين حققت الخطوط الجوية العراقية نسبة 0.04 وهي نسبة تعزز رصانتها دوليا بحسب المنظمة”.



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