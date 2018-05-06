الرافدين يصرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين

2018/05/06 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-06 الساعة 08:30 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه "تم صرف الدفعة الثانية من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 418 متقاعد".

وأوضح، ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى29/ص

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