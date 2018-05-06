هجرة ذي قار : لهذه الأسباب يرفض النازحون العودة لمدنهم المحررة

2018/05/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار اليوم عن جملة من الاسباب التي تحول دون عودة ما تبقى من النازحين في المحافظة الى مدنهم المحررة من الإرهاب .





شبكة اخبار الناصرية:كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ذي قار اليوم عن جملة من الاسباب التي تحول دون عودة ما تبقى من النازحين في المحافظة الى مدنهم المحررة من الإرهاب .وقال مدير الهجرة في ذي قار علي الحلو لشبكة أخبار الناصرية ‏أن معظم الأسباب التي تحول دون عودة النازحين تتعلق بظروف اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية .واوضح أن البعض منهم اطمئنوا للوضع الاقتصادي والأمني المستقر في ذي قار وحسن تعامل الأهالي معهم فقرروا البقاء فيها ونقل محل عملهم وحصتهم التموينية اليها .

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