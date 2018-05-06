صلاح يريد خطف الحذاء الذهبي من ميسي

2018/05/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالات

كشف لاعب نادي ​ارسنال الانكليزي​ السابق ​تشارلي نيكولاس​ أن نجم فريق ​ليفربول الإنكليزي​ ، ​محمد صلاح​ يفكر بمنافسة نجم ​فريق برشلونة الاسباني​ ، البرغوث الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ على جائزة ​الحذاء الذهبي الأوروبي​ لهذا الموسم ، بعد ان اصبح برصيد 31 هدف بينما رصبد ميسي هو 32 هدف .

وقال نيكولاس : " صلاح تصدر صراع الحذاء الذهبي لفترة طويلة ، وتقدم ميسي عليه في الأسبوع الماضي بعد الهاتريك ، ولكن بالطبع الاثنين لديهم فرصة ويفكران بهذه جائزة المرموقة جدًا ، وسيريد صلاح منحه كل فرصة لزيادة رصيده التهديفي في المباريات القادمة ".

KKK

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