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صلاح يريد خطف الحذاء الذهبي من ميسي
2018/05/06 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالات

كشف لاعب نادي ​ارسنال الانكليزي​ السابق ​تشارلي نيكولاس​ أن نجم فريق ​ليفربول الإنكليزي​ ، ​محمد صلاح​ يفكر بمنافسة نجم ​فريق برشلونة الاسباني​ ، البرغوث الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ على جائزة ​الحذاء الذهبي الأوروبي​ لهذا الموسم ، بعد ان اصبح برصيد  31 هدف بينما رصبد ميسي هو 32 هدف .

وقال نيكولاس : " صلاح تصدر صراع الحذاء الذهبي لفترة طويلة ، وتقدم ميسي عليه في الأسبوع الماضي بعد الهاتريك ، ولكن بالطبع الاثنين لديهم  فرصة ويفكران بهذه جائزة المرموقة جدًا ، وسيريد صلاح منحه كل فرصة لزيادة رصيده التهديفي في المباريات القادمة ".

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