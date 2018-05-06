الامن النيابية تكشف عن تعطيل لأجهزة الانتخابات

2018/05/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الاحد، امتلاكه معلومات تفيد بعزم مدراء بعض المحطات الانتخابية تعطيل أجهزة الإدخال في الساعات الأخيرة من يوم التصويت في الانتخابات.

ونقلت الشرق الأوسط عن الزاملي قوله أن "المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من خلال جولاتي في بعض المناطق والمحافظات لا سيما في بعض المناطق الساخنة تؤكد لنا أن هناك شبه اتفاق مع بعض مدراء المحطات ومع بعض الجهات والأحزاب المتسلطة التي كانت تعتمد على التزوير لتعطيل أجهزة الإدخال في الساعات الأخيرة يوم التصويت".

وأوضح الزاملي أن "هذه الجهات أدمنت التزوير طوال الفترات الماضية وهي تلك التي تمتلك السلطة والنفوذ والمال".

وبشأن الإجراءات التي سوف تتخذها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قال الزاملي "نوجه كتابا إلى المفوضية نبين لهم أن أية محطة لا تعتمد التصويت الإلكتروني يتم إقفالها وتلك التي تتعطل أجهزة التصويت فيها يجب عليهم عدم احتساب الأصوات أو إدخال البيانات اليدوية".

ومن المقرر اجراء الانتخابات النيابية في العراق يوم الثاني عشر من شهر ايار الجاري.

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