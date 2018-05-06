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نصفُ مليون دولار تنزلُ على سيف سلمان واللاعب يرد : شكراً !
2018/05/06 | 09:10
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نصفُ مليون دولار تنزلُ على سيف سلمان واللاعب يرد : شكراً !

الوقت : مايو 6, 2018 | 8:17 ص [post-views]

متابعة – SPORT NOW

 

توصل الدولي السابق سيف سلمان الى حلٍ بالتراضي مع ادارة نادي الاتحاد السعودي بشأن ما بذمة النادي له من اموال .

 

الحل يقضي بان يدفع النادي السعودي مبلغ (٥٧٥.٠٠٠) دولار امريكي لسيف سلمان على دفعتين لتغلق القضية التي كسبها اللاعب قبل سنتين كما جاء في بيان رسمي نشره النادي .

 

اللاعب عبر عن شكره لادارة النادي متمنياً لها التوفيق وللفريق على وجه الخصوص في نهائي كاس الملك والاستحقاقات الاخرى .

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