مدافع يوفنتوس يعلن الرحيل

2018/05/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدافع يوفنتوس الايطالي لكرة القدم رحيله عن صفوف الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده.

ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن لمتصدر الدوري الإيطالي، ستيفان ليشتشتاينر، الذي قال في تصريحات، نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" ان "هناك الكثير من المنافسة في يوفنتوس، وهذا أمر طبيعي، إنه واحد من أفضل الأندية في أوروبا".

وتابع "أعتقد أن مستقبلي سيكون بعيدًا عنه..



الاَن أنا أركز على المباريات القادمة، ثم سأشرح كل شيء عقب نهاية الموسم، لا يمكنني قول أي شيء، لأنني لم أوقع على أي عقد حتى الاَن".

ولعب السويسري في صفوف البيانكونيري، لفترة دامت 7 سنوات، قادمًا من لاتسيو في صيف 2011.

ووصل ليشتشتاينر للمباراة رقم 300 له، في مسيرته بالدوري الإيطالي، خلال مواجهة يوفنتوس وبولونيا (3-1)، يوم أمس السبت، لحساب الجولة الـ36 من الكالتشيو.

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