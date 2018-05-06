مدرب يوفنتوس: كوستا صنع الفارق أمام بولونيا

2018/05/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن لاعبه دوغلاس كوستا، صنع الفارق، في انتصار السيدة العجوز، بنتيجة 3-1، السبت، أمام ضيفه بولونيا، في إطار الدوري الإيطالي.

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وتمكن يوفنتوس من قلب تأخره، في النتيجة، بهدف، إلى الفوز، ليستمر الفريق، في مشواره نحو حصد اللقب السابع على التوالي، بعدما ابتعد بصدارة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه نابولي.

وقال أليجري، في تصريحات عقب اللقاء، أبرزتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، إن "الأمور لم تُحسم بعد، لكننا أخذنا خطوة كبيرة في التتويج بلقب البطولة، بالأرقام، نحن على بُعد 3 نقاط من الفوز باللقب، لقد لعبنا مباراة جيدة".

وأضاف "دوغلاس كوستا من اللاعبين الذين بإمكانهم صناعة الفارق خلال المباريات، تركته في البداية على مقاعد البدلاء، ثم نزل إلى الملعب وقاد الفريق للفوز".

وتابع "باولو ديبالا لم يكن في مستواه المعهود، المباراة كانت مغلقة، كانت صعبة على أي لاعب، لأن المساحات كانت ضيقة للغاية، لكن في الشوط الثاني، كان النجم الأرجنتيني جيدًا".

وأردف أليجري "سنلعب أمام ميلان، الأربعاء المقبل، في نهائي كأس إيطاليا، الروسونيري يقوم مؤخرا بأشياء عظيمة، لكن سنلعب من أجل الفوز".

وتابع "بعد نهائي الكأس، سنفكر مرة أخرى في البطولة، واللقب السابع على التوالي، والذي سيكون الأكثر معاناة، لأن نابولي قام بأشياء غير عادية في البطولة".

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