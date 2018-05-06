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تشكيلة الماركا المتوقعة للكلاسيكو
2018/05/06 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الماركا الإسبانية الكلاسيكو الذي سيخوضه برشلونة والريال في إطار الجولة السادسة والثلاثين من الليجا حيث نشرت التشكيلة المتوقعة للقاء .

هذا ويطمح كلا الفريقين في أن يتمكن من تحقيق الفوز في تلك المباراة التي تمثل ثقلا كبيرًا لحجم برشلونة والريال وتطلع مشجعي كلًا منهما لحصد النقاط الثلاث .

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