الكلاسيكو الإسباني.. حقائق وأرقام

2018/05/06 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلعب فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو مساء الأحد أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما حسم لقب الدوري لصالحه، بينما يستعد الريال لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الانجليزي.



وتمكن برشلونة من الفوز بلقب الدوري الإسباني بجدارة هذا الموسم على الرغم من الاضطرابات التي مر بها الفريق، وانتقال نجمه نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية ومفاجئة.



لكن خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام فريق روما شكل خيبة كبيرة لجماهير الفريق، خاصة مباراة العودة التي خسر فيها زملاء ميسي بثلاثة أهداف لصفر.



وأمام الفريق الكاتالاني فرصة ليكون أول فريق في تاريخ الكرة الإسبانية ينهي موسما كاملا دون هزيمة.



حقائق عن الكلاسيكو الإسباني

هذا هو الكلاسيكو رقم 138 في جميع المنافسات.



فاز برشلونة في 93 مباراة منها، بينما فاز الريال في 95 مباراة؛

لم يتمكن برشلونة من الفوز في المباريات الثلاث الأخير من الكلاسيكو في ملعب نو كامب في جميع المنافسات؛

كان آخر فوز لبرشلونة في ملعبه على ريال مدريد في مارس/آذار 2015؛

قد يكون ريال مدريد أول فريق يسجل 400 هدف في الكلاسيكو (له حاليا 399 هدفا، وبرشلونة 387 هدفا)؛

يسعى برشلونة لتسجيل الفوز الخمسين له في ملعبه على ريال مدريد؛

يريد برشلونة الفوز مرتين على ريال مدريد في الدوري الإسباني مثلما فعل آخر مرة في الموسم 2013/2014؛

سجل برشلونة 46 هدفا في كل المباريات العشرين الأخيرة أمام ريال مدريد.





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