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#خالد الحروب - -الترامبية- وتعزيز معاداة الفلسطينيين Anti Palestinianism
2018/05/06 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #خالد_الحروب "الفلسطينيون ارهابيون، وهم شعب مُخترع لا وجود له"، هذا ما قاله يوما ما نيوت غنغريش اليميني الذي كان قريباً من ان يكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2012.

قد ينُظر إلى هذا التصريح بكونه زلة لسان او "شطحة" مرشح رئاسي كل همه الحصول على دعم اللوبيات اليهودية في حملته الانتخابية.

بيد ان نقمة غنغريش على الفلسطينيين ونعتهم بالإرهاب ونفي وجودهم كشعب عكست "ثيمة" مُستبطنة وظلت تت......

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