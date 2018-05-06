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الرافدين يعلن صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين
2018/05/06 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إنه “تم صرف الدفعة الثانية من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 418 متقاعد”.

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