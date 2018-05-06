القبض على سائق شاحنة يهرب حنطة مستوردة في بغداد

2018/05/06 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، عن القبض على سائق شاحنة يقوم بتفريغ كمية من الحنطة المستوردة في أحدى المرآب قرب السدة الترابية بمنطقة كسرة وعطش ببغداد.ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، نقلاً عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم قولها ان "الشاحنة تم ضبطها يوم الجمعة الماضي ميدانيا من خلال مدير عام دائرة التخطيط وبالتنسيق مع الجهات الامنيو وبالاتصال المباشر مع الوكيل الذي تابع كافة مجريات الامور حيث كانت تلك الشاحنة تقوم بتفريع حمولتها في سيارتي حمل في تلك المنطقة من قبل سائقها والواردة من ميناء ام قصر الى سايلو التاجي بعد ان غير الاخير وجهتها الى منطقة كسرة وعطش".وأضافا "تم القبض على السائق بالجرم المشهود واعادة الحمولة بالكامل وبجهود استثنائيه ومتابعة حثيثة حفاظا على المال العام وقوت الشعب".واشارت ابتهال الى "إتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات الامنية بتسليم السائق والشاحنة لمكافحة الاجرام واحالة الموضوع الى مفتش عام الوزارة لاجراء التحقيق الاداري المشترك" مشددة على "حرص الوزارة في التعاون مع الجهات الامنية والرقابية لمحاسبة كل من تسول نفسه التلاعب بالمال العام وتقديمه للعدالة لاخذ الجزاء العادل".انتهى

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