2018/05/06 | 09:15

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الأحد 6 مايو 2018 | 09:10 صباحاً

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ترامب في اتصال مع ماي: إيران لن تحصل مطلقا على سلاح نووي

متابعة/...



قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عدة قضايا شملت الاتفاق النووي الإيراني، وذلك قبل أسبوع من اتخاذه قرارا بشأن مصير هذا الاتفاق.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن ترامب أكد خلال مكالمته الهاتفية مع ماي، أمس السبت، "على التزامه بضمان عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي".

من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير بوريس جونسون يسافر اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وذكرت الوزارة أن المناقشات في واشنطن ستتركز على إيران، وكوريا الشمالية، وسوريا، وغيرها من القضايا، وأن ذلك يأتي قبل الزيارة المزمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا في 13 يوليو المقبل.

وقال جونسون في بيان: "بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون متحدون أيضا في جهودنا للتصدي لنوع السلوك الإيراني الذي يجعل الشرق الأوسط منطقة أقل أمانا...



وخاصة أنشطتها الإلكترونية ودعمها لجماعات مثل حزب الله وبرنامجها الصاروخي الخطير وتسليحها للحوثيين في اليمن".

ومن المتوقع أن يتخذ ترامب قرارا بحلول 12 مايو الجاري بشأن مصير الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية عنها.

ومنح ترامب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال تدعم الاتفاق، مهلة لغاية 12 مايو لإصلاح "العيوب" التي يراها في الاتفاق.انتهى3

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