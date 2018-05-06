لبنان تبدأ عملية الاقتراع في أول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات

2018/05/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة فتحت، اليوم الاحد، مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.وذكرت رويترز أن عملية التصويت بدأت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش) وتستمر حتى الساعة السابعة مساء […]

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