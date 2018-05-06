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الرافدين يعلن صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين
2018/05/06 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأعلن مصرف الرافدين عن صرف الدفعة الثانية من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “تم صرف الدفعة الثانية من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 418 متقاعد”.

وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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