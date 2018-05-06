محافظ نينوى يعلن بدء اعمار الحدباء منتصف الشهر المقبل

2018/05/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب، الأحد، عن البدء باعمار جامع النوري ومنارة الحدباء، في منتصف شهر حزيران المقبل.

وقال العاكوب في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/، إن “منظمة اليونيسيف العالمية زارت موقع جامع النوري ومنارة الحدباء للاطلاع على حجم الاضرار التي خلفتها عناصر داعش الاجرامية، على تلك المواقع”.

وأضاف، أن “المنظمة اكدت خلال زيارتها، ان حجم الاضرار كبير جدا وقررت بناء الجامع ومنارة الحدباء، في منتصف الشهر المقبل، معتبرة ان جامع النوري والحدباء، من اهم المعالم الحضارية في مدينة الموصل التي فجرها عناصر داعش الارهابي”.

واشار العاكوب إلى أن “شركات اجنبية وعالمية متخصصة ستتولى بناء هذه المعالم الحضارية وسيتم بناؤها خلال مدة قصيرة”.



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