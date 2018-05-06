المفاجآت تستمر في بطولة فرنسا للتنس

2018/05/06 | 09:25

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تلقت استعدادات اللاعبة إيلينا أوستابنكو لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وهي أكبر بطولة على الملاعب الرملية، ضربة قوية، عندما ودعت بطولة مدريد المفتوحة من الدور الأول، عقب هزيمتها 6-3 و6-3 أمام الرومانية إيرينا-كاميلا بيجو، غير المصنفة.

وفشلت اللاعبة اللاتفية، حاملة لقب فرنسا المفتوحة، في الوصول إلى الآفاق التي بلغتها العام الماضي، عندما خطفت بشكل مفاجئ اللقب على ملاعب رولان جاروس.

لكن لو أرادت أوستابنكو البالغة من العمر 20 عاما، الحفاظ على آمالها في تكرار ما حققته في باريس، في وقت لاحق هذا الشهر، سيكون عليها التطور سريعا، بعد أداء مليء بالأخطاء، امس السبت.

كما انضمت إليها في وداع البطولة، الأمريكية فينوس وليامز، وصيفة البطلة في مدريد عام 2010، بعد هزيمتها أمام الإستونية، انيت كونتافيت، 3-6 و6-3 و6-2.

وفازت بسهولة كل من إيلينا سفيتولينا، المصنفة الرابعة عالميا، وكارولينا بليسكوفا، اللاعبة الأولى على العالم سابقا.

وسددت الأوكرانية سفيتولينا المصنفة الرابعة في البطولة، 28 ضربة ناجحة، وخسرت إرسالها مرة واحدة، لتفوز على الفرنسية اليز كورنيه 6-2 و6-2.

وتسعى سفيتولينا للقبها الثالث هذا العام، لكن اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما، لم تعبر الدور الثاني في مدريد من قبل.

ومددت بليسكوفا المصنفة السادسة في البطولة، والفائزة بلقب شتوتغارت المفتوحة الشهر الماضي، سلسلة انتصاراتها إلى ست مباريات متتالية، بعدما سددت 29 ضربة ناجحة وسبع ضربات إرسال ساحقة، لتنتصر على إيلينا فسنينا 6-4 و6-2.

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