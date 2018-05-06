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الحيرة تسيطر على زيدان قبل الكلاسيكو
2018/05/06 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة تحيط الحيرة بمدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، قبل مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، لحساب الجولة الـ36 من الليغا، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد.

  وذلك لأن زيدان سيكون بين خيار إراحة عناصره الأساسية، قبل 20 يوما من نهائي دوري أبطال أوروبا، أو الدفع بهم من أجل الظهور بقوة في […]

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