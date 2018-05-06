2018/05/06 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة تحيط الحيرة بمدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، قبل مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، لحساب الجولة الـ36 من الليغا، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد.وذلك لأن زيدان سيكون بين خيار إراحة عناصره الأساسية، قبل 20 يوما من نهائي دوري أبطال أوروبا، أو الدفع بهم من أجل الظهور بقوة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيرة تسيطر على زيدان قبل الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحيرة تسيطر على زيدان قبل الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).