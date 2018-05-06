العبادي يأمر بإعلان حالة الانذار الأمني القصوى في ذي قار

2018/05/06 | 09:25

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المعلومة/بغداد..

أعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، الأحد، حالة الانذار القصوى لتأمين الانتخابات التشريعية المقبلة بمشاركة أكثر من 25 الف عنصر امني، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على أوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال دبعون في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإعلان حالة انذار لكافة القوات الامنية المتواجدة في محافظة ذي قار بمشاركة قطعات وتشكيلات قيادة عمليات الرافدين لحماية المراكز الانتخابية والقيام بعمليات استباقية حسب المعلومات والتقارير الاستخبارية من المراجع”.

واضاف ان “الخطة تتضمن القيام بعمليات استباقية وعمليات تفتيش واسعة وبمشاركة طيران الجيش والقوة الجوية العراقية”، مبينا ان “حالة الانذار ستستمر الى ما بعد الانتخابات بمشاركة اكثر من 25 ألف منتسب في محافظة ذي قار”.

واشار دبعون إلى أن “هناك خطة امنية ستكون من مسؤولية قيادة القوة الجوية وقائد طيران الجيش لتأمين الحماية الجوية لكافة أنحاء المحافظة، حيت ستتواجد طائرات خاصة في قاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع يوم الانتخابات القادمة”.



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