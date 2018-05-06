الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

2018/05/06 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت 3 مواطنين وهم: باسل جمال بريغيث، ومهند محمد بريغيث، وحمزة محمد اخلي، فيما اعتقلت من ديري الحطب بنابلس الشيخ عبد الله عودة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة العيساوية بالقدس، وهم: موسى إبراهيم درويش، ومحمد إبراهيم درويش، وقصي عبد عليان.



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