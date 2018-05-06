انستغرام يطلق ميزة جديدة

2018/05/06 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

قام موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” باضافة ميزة جديدة تتيح لمستخدميه إجراء عمليات شراء مباشرة، في خطوة تهدف لزيادة مشاركته في عالم الأعمال.

وينبغي على المستخدمين تسجيل أرقام بطاقاتهم الاجتماعية في حسابهم وإضافة رمز التعريف الشخصي، قبل البدء في عمليات الشراء في الموقع.

ومع إطلاق هذه الميزة، لن يحتاج المستخدمون إلى الذهاب لمواقع أخرى لإجراء عمليات الشراء.

وأكد متحدث باسم الموقع إضافة الميزة، قائلا إنها ستستخدم في أمور مثل خدمات حجز المطاعم والصالونات.

ويتوقع موقع “إنستغرام” في المستقبل القريب إضافة خدمات أخرى مثل حجز تذاكر السينما.



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