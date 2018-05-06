تنديد قاسمي بإصدار محكمة أمريكية حكماً ضد ايران

2018/05/06 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية ندّد بهرام قاسمي بإصدار هذا الحكم الغيابي المسيّس من جانب محكمة امريكية في ظروف لم تتوفر فيها أدلّة أو براهين دامغة تؤكِد مشاركة ايران أو رعايا منها في حادث ال11 من سبتمبر معلناً احتجاج بلده الشديد إزاء إصدار هكذا قرارات سياسية قائمة علي إتهامات متكررة فارغة لاأساس لها من الصحة.وأضاف قاسمي بأنّ إصدار هذه الأحكام مرفوض لايمكن القبول به يسخر بحد ذاته من نظام القوانين الدولية ومن اُسر وضحايا حادث ال11 من سبتمبر.وذكّر قاسمي بأنّ المصممين لهذه الألاعيب السياسية يسعون عبثاً عبر قلب الحقائق الي حرف عملية التحقيق القضائي ونتائجها بطريقة وهمية تُعارض العمليات التحقيقية القضائية التي تمت حتي الآن بحق المتهمين بالضلوع في حادث ال11 من سبتمبر وبأن اولئك يحاولون أن يكتبوا التاريخ كيفما شاؤوا لكنّهم لن يبلغوا مآربهم قط.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بأنّ إصدار هكذا احكام ليس إلّا انتهاكاً صريحاً وسافراً للقواعد والسبل المعمول بها في نطاق القوانين الدولية المؤكِّدة علي ضرورة الإلتزام بالحصانة القضائية للحكومات وقال: إنّ ايران ستحتفظ بجميع حقوقها القانونية للتصدي لمثل هذه العمليات والخطوات غير القانونية.علماً بأنّ محكمة أمريكية بعد تحقيق استمر لشهور أصدرت حكماً يقضي بضلوع ايران المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ودفع غرامة قدرها ستة مليارات دولار لاُسر الضحايا.إنتهي** ع ج** 1837

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