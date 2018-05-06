2018/05/06 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز / بغداد وجهت القوة الجوية العراقية، اليوم الأحد، ضربة جديدة لمواقع تنظيم داعش داخل الأراضي السورية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وجه أوامر للقوة الجوية العراقية بتوجيه ضربة لموقع تنظيم داعش الإرهابي جنوب الدشيشة داخل الأراضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية العراقية توجه ضربة لداعش داخل سوريا) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية العراقية توجه ضربة لداعش داخل سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).