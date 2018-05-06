الجعفري في عمّان

2018/05/06 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 6 ماي 2018 - 10:26 ص

عمان/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجيَّة، إبراهيم الجعفريّ، إلى العاصمة الأردنيَّة عمَّان في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيَّام.وذكر بيان لمكتبه ، أنه “من المُؤمَّل أن يُجري الجعفريّ سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأردنيِّين يبحث فيها ملفَّ العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ومُجمَل التطوُّرات التي تشهدها عُمُوم المنطقة، والعالم”.وكان الجعفري قد زار العاصمة أنقرة الخميس الماضي واستمرت ليومين وترأس اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة- التركيَّة للتعاون الاقتصاديِّ، والفنيّ.

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