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مقتل واصابة ثمانية مدنيين شمالي افغانستان
2018/05/06 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة اعلنت الشرطة الافغانية، اليوم الاحد، عن مقتل واصابة 8 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت احدى المركبات شمالي البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن جاويد بيدار المتحدث باسم شرطة ولاية فارياب، قوله ان “7 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب شخص واحد بانفجار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في ولاية فارياب شمالي أفغانستان”.

وتشهد […]

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